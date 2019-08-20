Армия Сирии окружает город Хан-Шейхун: кадры аэрофотосъемки

Город Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб в Сирии начала окружать сирийская правительственная армия. Кадры аэрофотосъемки с места событий опубликовало РИА Новости.

Хан-Шейхун расположен по трассе M5 Дамаск-Алеппо. Армия Сирии некоторое время назад начала операцию по его окончательному освобождению от террористов.

Накануне, 19 августа, стало известно что границу с Сирией пересекли турецкие военные машины с боеприпасами, которые направились в сторону как раз Хан-Шейхуна. МИД Сирии расценил это как посягательство на национальный суверенитет республики.

Телеканал NTV впоследствии сообщил, что сирийские солдаты открыли огонь по военному конвою турецкой армии. Отдельные снаряды разрывались близи бронетехники. Для того, чтобы избежать потерь, колонна остановилась.