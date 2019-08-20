Самолет Москва-Париж совершил экстренную посадку в Люксембурге
Airbus A319 авиакомпании Air France совершал перелет из Шереметьево в Париж.
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Лайнер авиакомпании Air France, который совершал перелет из Москвы в Париж, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и приземлился в Люксембурге. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.
Самолет Airbus A319 авиакомпании Air France вылетел из московского аэропорта Шереметьево в Париж. В районе Люксембурга воздушное судно подал сигнал об экстренной ситуации на борту, сделал вираж и начал снижаться.
В настоящее время самолет приземлился. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителей авиакомпании, посадка в Люксембурге прошла без проблем. После проверок лайнер продолжит полет.