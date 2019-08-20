Неизвестный открыл стрельбу из автомата в московском тоннеле

В Октябрьском тоннеле произошла стрельба - неизвестный на иномарке открыл огонь якобы из автомата. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел на развязке под Калужской площадью на пересечении Садового кольца с Большой Якиманкой и Ленинским проспектом.

«Был инцидент был 19 августа в 02.40 по телефону 02 позвонил гражданин, сообщил, что якобы видел в тоннеле неизвестный на иномарке неизвестный произвел выстрел из предмета внешне напоминающий оружие, проводим проверку. Пострадавших нет», - рассказали в ведомстве.

Источник «Звезды» в правоохранительных органах уточнил, что после проведенного осмотра тоннеля специалисты пришли к выводу, что вероятнее всего в тоннеле кто-то хулиганил с охолощенным оружием.