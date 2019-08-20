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Украинские военные нанесли минометный удар по Донецку и пригородам

Андрей Аркадьев
12:56 20.08.2019
Утром 20 августа украинские силовики нанесли массированный удар на донецком направлении.
Украинские военные нанесли минометный удар по Донецку и пригородам
© Фото: Минобороны Украины, архив

Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов и вооружения боевых машин пехоты Донецк и его окрестности. Стрельба велась во вторник утром, 20 августа.

Украинские силовики выпустили 15 мин калибром 120 миллиметров и 11 мин калибром 82 миллиметра, а также произвели 15 выстрелов из БМП-1, сообщило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Боевики стреляли в сторону Донецка и поселка Спартак.

В представительстве утверждают, что вражеским обстрелам также подвергся поселок Старомихайловка на западе ДНР, сообщает Донецкое агентство новостей. Бойцы ВСУ вели огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.

Напомним, что с 21 июля в Донбассе формально действует возобновленное обязательство о всеобъемлющем, бессрочном и устойчивом прекращении огня.

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