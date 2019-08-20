Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия

Заместитель председателя Пенсионного фонда России Алексей Иванов отстранен от должности. Соответствующее распоряжение подписал глава российского кабмина Дмитрий Медведев.

Премьер-министр уволил находящегося под стражей чиновника в связи с утратой доверия, сообщает РИА Новости.

В середине июля Басманный суд Москвы арестовал Иванова. Его обвиняют в получении взятки в 4,5 миллиона рублей. Задержанный полностью признал свою вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке столицы. Высокопоставленному чиновнику грозит 15 до лет тюрьмы.

Алексей Иванов работал заместителем председателя правления ПФР с 2017 года. Он занимался вопросами информационных технологий, телекоммуникаций и информационной безопасности.