В Париже возобновились ремонтные работы по укреплению собора Нотр-Дам: видео

Ремонтные работы по укреплению собора Нотр-Дам в Париже идут полным ходом.

Ранее восстановление храма было приостановлено после того, как французская инспекция выявила, что рабочие и местные жители могут подвергнуться опасному воздействию свинца, который расплавился во время пожара и осел внутри здания. Отравление свинцом может привести к летальному исходу. Контакт даже с небольшим его количеством способен серьезно повлиять на здоровье.

На месте провели работы по расчистке опасных отходов. Для обеспечения безопасности ввели ряд мер предосторожности.

Сейчас рабочие возводят крепежные арки и временные перекрытия, пишет газета Monde. Также вскоре будут демонтированы многотонные металлические строительные леса, установленные около расплавившегося от пожара шпиля.