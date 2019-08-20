В посольстве сообщили о критическом состоянии пострадавшей в Турции российской школьнице

Двенадцатилетняя девочка из Петербурга находится в критическом состоянии в больнице турецкого города Денизли. Об этом заявила пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.

«Подтверждаем информацию о происшествии с 12-летней девочкой, в настоящее время она находится в больнице города Денизли. Состояние - критическое. Страховая компания со своей стороны принимает необходимые меры. Наше Генконсульство в Анталии отслеживает ситуацию», - сказала она.

Школьница серьезно пострадала в бассейне отеля Sunhill в Бодруме. Инцидент произошел 18 августа. Когда отец девочки нырнул под воду, он увидел, что руку дочери затянуло в трубу насоса. Он сделал попытки вытащить ребенка самостоятелно, но у него ничего не получилось. Достать девочку удалось после того, как администрация отключила насос и сломала трубу.

Мать девочки рассказала, что ее сердце за два дня запускали пять раз. С момента госпитализации ребенок еще не приходил в сознание.