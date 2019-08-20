В Ассоциации банков России разъяснили условия блокировки карт при подозрительных операциях

Ассоциация банков России (АБР) считает нужным продумать механизм, который позволит банку получателя денежных средств замораживать суммы, украденные мошенниками. Сейчас заморозить похищенную со счетов сумму можно только в момент списания денег.

Вице-президент АБР Алексей Войлуков рассказал «Звезде», что на сегодняшний день в России нет полноценно действующего правового механизма, позволяющего банкам блокировать средства при сомнительных транзакциях.

Он пояснил, что клиент обращается в банк обнаружив пропажу денег и пытается выяснить, почему это произошло, но кредитная организация ничего сделать не может, поскольку что средства уже ушли в другой банк. Чтобы вернуть деньги, нужно написать заявление в полицию, обратиться в суд, возбудить дело.

«Пока все эти процедуры пройдут, мошенники обналичат средства, закроют счета и скроются. Эксперты от банков предложили доработать действующий механизм, развить его, чтобы по заявлению клиента, у которого средства были похищены, можно было выработать механизм приостановки уже ушедших денег в банке получателя и вернуть добропорядочному гражданину назад», - отметил Войлуков. «На сегодня пока первоначальное обсуждение идет с участием разных сторон ведомств: и Центрального банка, и силовых структур. Есть вариант более жесткий, когда целиком блокируется счет мошенников, или более мягкий, когда именно блокируется именно та сумма, которая доказательно была похищена у добросовестных клиентов», - добавил он.

Ранее Войлуков сообщил, что АБР проведет 27 августа заседание комитета по информационной безопасности, на котором будут обсуждаться поправки к закону «О национальной платежной системе» и антиотмывочному закону.