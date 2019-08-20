Тренировки, слезы и заветная мечта: фельдшеры из Петербурга совершили восхождение на Эльбрус

Медики петербургской подстанции № 25 Максим Мишин и Анастасия Галанцева потратили три года на то, чтобы достичь заветной цели - покорить гору Эльбрус и поднять над ее вершиной флаг городской станции скорой помощи Северной столицы.

Мишин рассказал «Звезде», что прежде чем покорить самую высокую точку Европы он основательно подготовился - приобрел надежное снаряжение и тренировал физическую выносливость.

«Сразу подниматься на такую высоту быстро нельзя, из за развития горной болезни (может возникнуть отек мозга и легких), мы ходили по склонам Эльбруса, на высоту 2, 3, 4 тысячи метров, любовались местной флорой и фауной, водопадами, рассветами и закатами, а наш организм все больше и больше привыкал к высокогорью», - отметил он.

В день «икс»группа с медиками стартовала с высоты 3800 метров, она шла медленно, потому что идти в гору просто нереально, из-за нехватки кислорода, тяжелых альпинистских ботинок и надетой страховочный системы. Группу сопровождали два гида и два спасателя МЧС.