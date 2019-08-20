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Тренировки, слезы и заветная мечта: фельдшеры из Петербурга совершили восхождение на Эльбрус

Александра Арсентьева
11:32 20.08.2019
В день«икс» группа с медиками стартовала с высоты 3800 метров, она шла медленно, потому что идти в гору просто нереально.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Медики петербургской подстанции № 25 Максим Мишин и Анастасия Галанцева потратили три года на то, чтобы достичь заветной цели - покорить гору Эльбрус и поднять над ее вершиной флаг городской станции скорой помощи Северной столицы.

Мишин рассказал «Звезде», что прежде чем покорить самую высокую точку Европы он основательно подготовился - приобрел надежное снаряжение и тренировал физическую выносливость.

«Сразу подниматься на такую высоту быстро нельзя, из за развития горной болезни (может возникнуть отек мозга и легких), мы ходили по склонам Эльбруса, на высоту 2, 3, 4 тысячи метров, любовались местной флорой и фауной, водопадами, рассветами и закатами, а наш организм все больше и больше привыкал к высокогорью», - отметил он.

В день «икс»группа с медиками стартовала с высоты 3800 метров, она шла медленно, потому что идти в гору просто нереально, из-за нехватки кислорода, тяжелых альпинистских ботинок и надетой страховочный системы. Группу сопровождали два гида и два спасателя МЧС.

«Одну женщину почти занесли на руках, когда ей стало совсем плохо и уже не было никаких сил на последних буквально 50 метрах пути, но желание добраться до вершины было неимоверное», - рассказал Мишин.

«В полдевятого утра мы достигли вершины, нашей радости не было границ. Кто-то плакал от счастья, кто то без сил лег на снег и смотрел в небо, а кто то достал из рюкзака флаг и решил посвятить свое восхождение своей любимой работе - городской станции скорой помощи, на которой тружусь не много не мало уже 10 лет!», - поделился впечатлениями он.

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