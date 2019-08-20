МИД РФ: испытание США запрещенной ДРСМД ракеты было ожидаемым

В Москве считают, что испытание Вашингтоном крылатой ракеты средней дальности, нарушающей уже не существующий Договор о ракетах средней и меньшей дальности, готовилось заблаговременно. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты впервые после выхода из ДРСМД на острове Сан-Николас в Калифорнии запустили ракету, испытание которой прежде было запрещено этим соглашением. Ракета способна поразить цель на расстоянии свыше 500 километров, что нарушает условия подписанного между США и Советским Союзом договора. Американская сторона вышла из ДРСМД в начале августа.

Рябков добавил, что Вашингтон долгое время искал лишь предлог, чтобы освободиться от договорных обязательств. Он также обратил внимание на то, что испытания были проведены в кратчайшие сроки после выхода США из договора, что по его словам, вызывает сожаление.

«Мы получили зримое подтверждение того, что не только политическая и пропагандистская, но и материальная военно-техническая подготовка к выходу США из ДРСМД проводилась в Вашингтоне в течение длительного времени», - приводит РИА Новости слова дипломата.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также указал на то, во время испытаний использовалась универсальная пусковая установка Mk-41. Он констатировал, что в МИД РФ давно говорили, что данный тип установок используется не только при пусках ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет.

Напомним, ДРСМД прекратил действие второго августа по инициативе Соединенных Штатов. В минобороны США сразу же пообещали, что начнут разработку ракет средней и малой дальности наземного базирования, которые раньше были запрещены.