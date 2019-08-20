Душераздирающее зрелище: тонны костей и черепов обнаружили в лесу жители омской деревни

Тонны костей и черепов нашли под Омском местные жители, когда собирали ягоды в лесу. Останки были обнаружены всего в полутора километрах от деревни 18 Партсъезд.

Люди подозревают, что на этом месте расположен скотомогильник. Жители опасаются, что биологические отходы могут быть переносчиками смертельных заболеваний: бешенства, ящура и сибирской язвы.

Селяне уверены - для того, чтобы подцепить инфекцию, достаточно просто пройти мимо останков. На место уже выехали ветеринары, сообщает «12 канал». Специалисты возьмут пробы на исключение инфекций, чтобы установить принадлежность и происхождение черепов и костей.

Также предстоит выяснить, кто устроил мусорную свалку. Надзорные ведомства проверят фермеров и заводы, которые занимаются утилизацией биологических отходов. Предпринимателю, выбросившему останки в лесу, грозит крупный штраф.