В США призвали конгресс предотвратить новую ракетную гонку

В американской Ассоциации по контролю над вооружениями дали рекомендацию конгрессу Соединенных Штатов заблокировать финансирование программ по развертыванию ракет средней дальности. Как заявили специалисты, с точки зрения безопасности в новом оружии нет необходимости. Также разработка ракет окажется затратной и спровоцирует ответные меры со стороны РФ и Китая. Это приведет к новой гонке вооружений, учитывая, что Договор РСМД больше не действует.

«На развертывание новых американских ракет средней дальности уйдут годы и миллиарды долларов. Также с точки зрения защиты стран НАТО или союзников США в Азии в них нет военной необходимости, учитывая, что существующие системы вооружения воздушного и морского базирования и без того способны угрожать ключевым целям в России и Китае», - говорится в докладе организации, с которым ознакомился RТ.

Организация уже не первый раз выступает с критикой в адрес политики Вашингтона, но это мало влияет на его официальный курс, заявляют эксперты, особенно с приходом в Белый дом советника президента по национальной безопасности Джона Болтона. Эксперты сомневаются, что власти и в этот раз прислушаются к здравой критике, поскольку администрация президента США Дональда Трампа действует в интересах ВПК и хочет с помощью военных технологий добиться превосходства в мире.

Аналитики напомнили, что на 2019 финансовый год конгрессом был одобрен запрос Пентагона на $48 миллионов на исследования и разработки ракетных систем средней дальности наземного базирования. А на 2020 финансовый год Министерство обороны США запросило около $100 миллиона на разработку трех новых ракетных систем, которые нарушали бы ограничения по дальности действия по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года.

Напомним, Договор РСМД прекратил действие 2 августа этого года по инициативе Соединенных Штатов. В Вашингтоне свой выход из соглашения обосновали обвинением РФ в том, что ракеты 9М729 якобы нарушали положения договора. В Москве эти обвинения отвергают и считают, что ДРСМД не соответствовали развернутые в Восточной Европе американские пусковые установки систем ПРО Mk41, которые способны запускать крылатые ракеты «Томагавк», а также тяжелые ударные беспилотники.

В воскресенье в Минобороны США заявили, что испытали крылатую ракету наземного базирования, которая была запрещена договором РСМД. Испытанная ракета была вариантом ракеты «Томагавк», она вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 километров полета.