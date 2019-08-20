Заслуженный артист РФ Михаил Романов найден мертвым в Петербурге
В возрасте 68 лет скончался музыкант Михаил Романов.
© Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова
Ушел из жизни заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов.
Он скончался в Санкт-Петербурге. О смерти Романова сообщили его коллеги из академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича.
«Для оркестра это, безусловно, тяжелая утрата. Кроме прекрасных человеческих качеств, он был заслуженным работником и высоким профессионалом», - цитирует ТАСС представителя пресс-службы учреждения.
В коллективе артиста заверили: музыканты готовы принять участие в организации похорон и взять на себя часть расходов.
По данным СМИ, Романов сам свел счеты с жизнью. Известно, что мужчина страдал от психического заболевания.