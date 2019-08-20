Хозяин маслобойни под Ульяновском рассказал, откуда появились отравленные семечки

В Ульяновской области число пострадавших от паленого подсолнечного масла выросло до 11 человек. Все они находятся на больничных койках.

Однако сотрудники агропромышленного хозяйства в Самарской области абсолютно спокойны, как будто не их коллеги отравились крысиным ядом. В больницах пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии, из-за нелегально купленного подсолнечного масла, которое использовали в столовой.

Съемочной группе «Звезды» удалось побывать на той самой домашней фабрике, где и приготовили отравленное подсолнечное масло. Когда-то на дороге к маслобойне выстраивались целые очереди, приезжали даже жители ближайших деревень. Однако производство в таком масштабе давно осталось в прошлом, а окрестные поля подсолнухами уже не засеиваются. Сейчас двери небольшого здания открываются всего раз в несколько месяцев.

Экспертиза показала, что яд для грызунов содержался в семечках из Самарского агропромышленного хозяйства. Их, как уверяет хозяин маслобойни Александр Миронов, работники предприятия привозили ему продукцию уже не первый раз, но раньше все было в порядке.

В этот раз постоянные клиенты в качестве благодарности оставили хозяину маслобойни несколько пакетов с семечками. Приготовленным маслом он угостил дочь, та - коллегу на работе. Использовали его и в салатах, и для жарки блюд - во всех случаях сильнейшие симптомы отравления проявлялись практически сразу. Двоих врачи спасти не сумели, шестеро пострадавших до сих пор лечатся.

В понедельник, 19 августа, в больницу экстренно доставили еще пять человек, которые попробовали ядовитого масла.

«Там есть связь именно с теми пострадавшими, которые уже лежат в нашей больнице, то есть они являются их знакомыми», - отметил заведующий токсикологическим отделением Ульяновского областного клинического центра Игнат Пономаренко.

Ангары агропромышленного хозяйства в Самаре уже осмотрели следователи. Главный вопрос теперь, как крысиный яд оказался в семечках, не заражены ли им овощи, фрукты, тоже хранящиеся на складе.

Предстоит объяснить руководству и нелегальную закупку подсолнечного масла для подчиненных. Те, в свою очередь, уверяют, что еда в столовой всегда была не самого лучшего качества.

По словам экологов, хранение продуктов на предприятиях Ульяновской области давно вызывает нарекания. А надзор за использованием ядохимикатов, отравы для крыс, которую можно купить в любом хозяйственном магазине, вовсе никто не осуществляет.

«Либо использовали тару из под крысиного яда, соответственно, там остается. Либо рядом, где хранились семечки, рядом с этими остатками ядохимикатов. Вот, соответственно, так. То, что, пробежала там крыса, мышка, упала. Ну это вряд ли», - пояснил эколог Александр Брагин.

Сотрудники Роспотребнадзора проверяют торговые точки в поисках бутылок с ядовитым маслом. Однако даже в сельском магазине рядом с домашней фабрикой Александра Миронова, уверяют, что у него ничего не закупали. По уголовному делу Миронов проходит пока в качестве свидетеля.