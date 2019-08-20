Переговоры Путина и Макрона продлились почти четыре часа
По окончании двусторонней встречи главы государств провели ужин.
© Фото: Пресс-служба президента России
Завершились переговоры Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона.
Встреча состоялась на юге Франции, в резиденции Форт Брегансон, и продолжалась более 3,5 часа.
Сначала Путин и Макрон ответили на вопросы журналистов, а после удалились беседовать в закрытом режиме. Далее главы государств провели рабочий ужин, сообщает РИА Новости.
Как известно, одной из тем переговоров стал конфликт в Донбассе. Кроме того, Путин и Макрон намеревались обсудить ситуацию с ДРСМД.
Встреча лидеров России и Франции прошла за несколько дней до саммита G7, который состоится во французском Биаррице 24-26 августа.