Красноярские экстремалы прыгнули с башенного края на стройке: видео
Трое бейсджамперов прыгнули со стрелы строительного крана на территории строящегося жилищного комплекса.
© Фото: Леонид МИЧКОВСКИЙ, сайт "Комсомольской правды"
Красноярские экстремалы в субботу, 17 августа, прыгнули с парашютами со стрелы строительного края. Очевидцы сняли событие на камеру.
На кадрах видно, что бейсджамперы вначале стоят на стреле башенного крана на стройке жилищного комплекса в Покровском районе города, а затем поочередно прыгают вниз и раскрывают парашюты, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Каким образом экстремалы пробрались на частную территорию, не известно. Накажут ли молодых людей за проникновение на закрытую строительную площадку, не сообщается.