Советы эксперта: как не отравиться грибами

В России начался сезон по сбору грибов. Эксперт по «тихой охоте» Егор Ивашевский перечислил «Звезде» основные правила по сбору грибов.

Первое и самое важное правило, по словам Ивашевского, это собирать грибы, в которых вы уверены, что они съедобные. Если вы сомневаетесь в сорте гриба, то его лучше не брать.

«Ну и термическая обработка: варим, вымачиваем. Съедобные грибы варим, условно съедобные - вымачиваем перед варкой», - рассказал он.

Он также отметил, что не стоит собирать грибы возле дороги. Заниматься тихой охотой лучше за 300 -1000 метров от оживленных трасс.