Советы эксперта: как не отравиться грибами
По словам эксперта, если вы сомневаетесь в сорте гриба, то его лучше не брать.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
В России начался сезон по сбору грибов. Эксперт по «тихой охоте» Егор Ивашевский перечислил «Звезде» основные правила по сбору грибов.
Первое и самое важное правило, по словам Ивашевского, это собирать грибы, в которых вы уверены, что они съедобные. Если вы сомневаетесь в сорте гриба, то его лучше не брать.
«Ну и термическая обработка: варим, вымачиваем. Съедобные грибы варим, условно съедобные - вымачиваем перед варкой», - рассказал он.
Он также отметил, что не стоит собирать грибы возле дороги. Заниматься тихой охотой лучше за 300 -1000 метров от оживленных трасс.