Без смартфонов: в школах могут ограничить использование мобильных

Рабочая группа, в состав которой вошли специалисты Министерства просвещения РФ, Роспотребнадзора и Рособрнадзора, предложила ограничить использование смартфонов в общеобразовательных школах.

Соответствующие методические рекомендации будут сформированы до начала года, к осени их должны рассмотреть региональные департаменты.

Предлагается при в ходе в учебное учреждение переводить гаджеты в беззвучный режим. Исключение введут для школьников, которым нужно пользоваться мобильными устройствами в связи с состоянием здоровья (например, при сахарном диабете), а также родителям детей и преподавателям.

В документе, опубликованном на сайте Минпросвещения, говорится, что длительное использование сотовых телефонов в школе может навредить психике, а также приводит к ослаблению памяти и внимания.

Также школам рекомендуют обустроить места хранения мобильных устройств детей во время уроков. С родителями предложили договариваться о том, как именно они смогут связываться с детьми в случае нештатной ситуации.