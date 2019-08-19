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Спасшая пассажиров в Нижнеангарске стюардесса рассказала, что будет приставлена к награде

Александра Арсентьева
09:26 19.08.2019
ЧП произошло в июне, в результате него погибло два человека.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Стюардесса авиакомпании «Ангара» Елена Лапуцкая, которая помогала спастись пассажирам при крушении воздушного судна в июне в Нижнеангарске, рассказала «Звезде», что в ближайшее время экипаж самолета будет приставлен к награде.

«Я не знала до последнего, что в интернете идет такой бунт по поводу того, что не наградили наш экипаж, но я не могу же на все обозрение рассказывать, что авиакомпания сразу, на следующий день отправила ходатайство в Москву, это все происходит немного дольше, чем в Москве и вот сегодня, может завтра мы уже будем приставлены к награде, потому что все уже запущены эти механизмы. Мы ждем, потому что мы знаем, что мы будем награждены», - рассказала Лапуцкая.

«Чем именно мы награждены будем - орденами, грамотами, я пока не в курсе», - отметила стюардесса.

Напомним, утром 27 июня самолет Ан-24 с 43 пассажирами и четырьмя членами экипажа совершил жесткую посадку в Нижнеангарске, после чего врезался в здание очистных сооружений и загорелся, в результате инцидента погибли два члена экипажа.

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