Выжившего в тайге трехлетнего мальчика выписали из больницы

В Омской области сегодня, 19 августа, выпишут из Большереченской районной больницы трехлетнего Колю Бархатова, который в одиночестве провел три дня в тайге. Врачи обследовали ребенка и не нашли у него никаких отклонений.

Мальчик пропал 13 августа после того, как родители оставили его в автомобиле, а сами отправились собирать в лесу ягоды. Взрослые вернулись через 15 минут, однако сына уже не было в машине.

Видимо, Коля решил отыскать родных самостоятельно и заблудился в лесу. Вернувшись, родители увидели, что сына в машине нет. Они отправились за ребенком в лес, но не смогли самостоятельно выйти на его след и вызвали спасателей.

Поиски продолжались двое суток, в них были задействованы около 700 спасателей и волонтеров, а также тепловизоры и вертолеты. Все это время мальчик ничего не ел, пил воду из болота и спал на ветках. В четверг, 15 августа, ребенка нашли в нескольких километрах от места исчезновения и сразу же отправили в больницу.