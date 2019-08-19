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В провинции Хама освободили очередной населенный пункт

Валентин Гвоздев
08:32 19.08.2019
Правительственные войска недавно освободили деревню Абу-Авейда от боевиков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сирийские военные освободили очередной населенный пункт в провинции Хама. Боевиков прогнали из деревни Абу-Авейда. Сейчас ее жители вынуждены ютиться в палатках и временных укрытиях на новом месте. Туда они сбежали когда их землю заняли террористы. Несколько семей успели взять с собой домашний скот и немногочисленные вещи. Теперь выживают, помогая друг другу.

«Стихийный палаточный лагерь вблизи трассы Хама-Идлиб вынужденные переселенцы называют, как и свою родную деревню - Абу-Авейда. Правительственные войска недавно освободили ее от боевиков. И хотя, почти все дома в деревне разрушены, обитатели лагеря рассчитывают вернуться в родные края, как только это станет возможным», - рассказал корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев.

С новостью об освобождении родной деревни появилась и надежда на возвращение. За пять лет в лагере беженцев появилось уже новое поколение детей, которые не видели другой жизни и это временное пристанище для них уже стало уже родным.  

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