Ж/д вокзал в Донецке принял первый поезд спустя пять лет

Донецкий железнодорожный вокзал спустя пять лет простоя возобновил свою работу. Утром, 19 августа, на станцию прибыл состав из Еленовки.

Часть маршрута Еленовка - Донецк проходит мимо линии разграничения, однако руководству «Донецкой железной дороги» удалось договориться о полном прекращении огня в этом регионе.

Железнодорожная станция в Донецке до начала боевых действий в 2014 году имела пять платформ и девять путей, в 2012 году здание было значительно реконструировано к чемпионату Европы по футболу.

В 2014 году в результате обстрелов станция была повреждена и все движение поездов через нее остановлено.