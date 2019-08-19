Ливни с грозами и сильным ветром: в Приморье объявили штормовое предупреждение

В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. Синоптики предупредили, что 22 и 23 августа в регионе пройдут обильные осадки, в реках уровень воды может подняться до 350 сантиметров.

Удар стихии придется на юг и северо-запад региона, где ожидаются сильные ливни. Прольется от 15 до 45 миллиметров за 12 часов, в отдельных районах выпадет до 50 миллиметров осадков.

Также в некоторых частях Приморского края порывы ветра ожидаются до 15 - 20 метров в секунду, сообщается на сайте Приморского управления по гидрометеорологии и и мониторингу окружающей среды.