Православные всего мира отмечают Яблочный Спас

Православные встречают сегодня Яблочный Спас. В этот день верующие освящают в церкви плоды нового урожая: ранние сорта яблок, а также другие сезонные фрукты, мед, пшеничные и ржаные колосья.

Официально церковный праздник называется Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Торжество ежегодно отмечается 19 августа.

Праздник установлен в память о евангельском событии, когда трое апостолов - Петр, Иаков и Иоанн - увидели Иисуса Христа во всем его божественном величии. Преображение отмечается в пределах Успенского поста, во время которого можно есть только продукты растительного происхождения, но в честь праздника сделано послабление в употреблении рыбных блюд.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня проведет в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга церковную службу по случаю праздника.