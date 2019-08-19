Летняя осень: синоптики объяснили, почему так рано пожелтели листья

Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, почему в центральной России раньше времени стали желтеть листья на деревьях.

Он пояснил, что пожелтение связано с нарушением выработки хлорофилла. Именно этот пигмент окрашивает листву в зеленый цвет. По словам Голубева, в этом году июль был гораздо холоднее июня, что наблюдается раз в семь лет.

Такая погодная аномалия привела к нарушению обмена веществ в растении.

В июле и начале августа термометры в Москве и Подмосковье зачастую показывали 5-6 градусов выше нуля, к тому же было мало солнечных дней, а деревья любят тепло, пишет «Российская газета».

С начала недели в Москву вернется летняя погода, так, 19 августа температура в столичном регионе поднимется до 25 градусов, во вторник столбики термометра достигнут 22-27 градусов тепла. Вплоть до воскресенья температура будет в пределах 23-25 градусов тепла, что уже на 2-3 градуса выше нормы для середины августа.