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Очевидцы сняли таинственное сияние над «Зоной 51»

Лина Давыдова
10:18 01.08.2019
Необъяснимое явление достаточно быстро исчезло.
© Видео: The Hidden Underbelly 2.0, YouTube © Фото: The Hidden Underbelly 2.0, YouTube

Жители штата Невада сняли недалеко от «Зоны 51» необычное явление: в небе на несколько секунд появилось яркое сияние и вскоре исчезло. Кадры были сделаны над горной цепью, которая находится в районе американской военной базы, о которой ходит множество слухов.

Видео появилось в Сети и породило массу предположений о возникновении загадочного света. Кто-то назвал явление «странным», а кто-то начал утверждать, что это НЛО. Как пишет британское издание Daily Star, некоторые сторонники теорий заговора не исключили, что очевидцы увидели в небе экспериментальный или инженерно-конструкторский военный корабль США. 

Это уже не первое странное явление, которое было зафиксировано жителями Невады за это лето. Ранее житель городка Рэйчел, расположенного недалеко от «Зоны 51», увидел на записи с камеры наблюдения, установленной в его саду, странный объект, летящий куда-то вдаль. Кадры мужчина разместил в Сети.

Видео набрало множество просмотров и усилило и без того возросший интерес к «Зоне 51».

Вокруг таинственной американской базы ходит множество слухов. Чтобы выяснить, что на самом деле находится на закрытой территории, пользователи Сети собираются взять штурмом «Зону 51». Атака намечена добровольцами на 20 сентября. В ней планируют принять участие более 500 тысяч человек.

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