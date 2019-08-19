Огонь охватил Канары: эвакуированы тысячи туристов
Возгорание началось в районе населенного пункта Валеско и распространяется на рядом находящиеся районы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Порядка четырех тысяч человек были эвакуированы с испанского острова Гран-Канария, где разгорелись сильнейшие пожары. Огонь охватил населенные пункты и угрожает туристам и местным жителям.
«Звезда» публикует кадры из города Валеско, которые позволяют оценить масштаб ЧП.
Огнем охвачено около тысячи гектаров леса. К тушению пожара привлекли авиацию. На месте работают семь сотен спасателей.
Эвакуация проводится оперативно, однако, как оценивают ситуацию местные власти, их положение бедственно.