Огонь охватил Канары: эвакуированы тысячи туристов

Порядка четырех тысяч человек были эвакуированы с испанского острова Гран-Канария, где разгорелись сильнейшие пожары. Огонь охватил населенные пункты и угрожает туристам и местным жителям.

«Звезда» публикует кадры из города Валеско, которые позволяют оценить масштаб ЧП.

Огнем охвачено около тысячи гектаров леса. К тушению пожара привлекли авиацию. На месте работают семь сотен спасателей.

Эвакуация проводится оперативно, однако, как оценивают ситуацию местные власти, их положение бедственно.