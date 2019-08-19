Опубликованы первые кадры с места смертельного ДТП под Новосибирском

Сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области опубликовали первые фотографии с места аварии в Карасукском районе.

© ГУ МВД РФ по Новосибирской области

Как сообщает пресс-служба ведомства, ДТП произошло около 23.20 в воскресенье, 18 августа. Водитель за рулем микроавтобуса Honda Step Wagon ехал в сторону Карасука по автодороге К-17р и не справился с управлением, в результате чего авто вылетело в кювет. Это произошло на 374-м км трассы.

© ГУ МВД РФ по Новосибирской области

В результате аварии погибла пассажирка автомобиля, еще восемь человек пострадали.

© ГУ МВД РФ по Новосибирской области

«Пассажир автомобиля - женщина 1957 года рождения - от полученных травм скончалась в автомобиле скорой помощи. Еще 8 человек, включая водителя микроавтобуса, получили травмы различной степени тяжести», - сообщили в полиции.

В настоящее время начата доследственная проверка. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

© ГУ МВД РФ по Новосибирской области

Ранее сообщалось, что погибшая пассажирка автомобиля Honda Step Wagon была гражданкой Армении.