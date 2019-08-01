На Камчатке шлейф от выброса вулкана Ключевского протянулся на 10 километров

На Камчатке активизировался вулкан Ключевской. Он выбросил столб пепла на высоту до 5,5 километра над уровнем моря. Событие произошло в четверг, 1 августа.

Шлейф от выброса протянулся на расстояние до десяти километров к югу от самого вулкана. В связи с произошедшим для авиации установлен один из наиболее серьезных, оранжевый уровень опасности, маршруты полетов лайнеров в районе Ключевского ограничены. Об этом сообщила Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки высотой 4,85 тысячи метров. Он находится в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского и является одним из самых активных вулканов Евразии.

Ранее проснувшийся вулкан Райкоке на Курилах уничтожил флору и фауну острова. Виновниками этого стали мощные пирокластические потоки и пеплопад. Флора и фауна восстановились после последнего извержения Райкоке в 1924 году, но вновь стали жертвой стихии.