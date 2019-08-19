Микроавтобус с пассажирами попал в ДТП под Новосибирском: есть жертвы
Причины, вследствие которых произошла авария, на настоящий момент не известны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ГУ МВД РФ по Новосибирской области
В Карасукском районе Новосибирской области произошла серьезная авария с микроавтобусом. Водитель не справился с управлением и транспортное средство перевернулось.
В результате трагедии один человек погиб. Еще восемь получили травмы.
Погибшая являлась гражданкой Армении.
«Еще восемь человек, включая водителя автобуса получили травмы различной степени тяжести», - сообщили «Звезде» в пресс-службе МВД России по региону.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.