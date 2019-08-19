«Гренландия не продается»: премьер Дании жестко ответила Трампу

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен высказалась категорически против продажи Гренландии, которая находится в составе Королевства в качестве автономии. Ранее мысль о приобретении острова высказал американский президент Дональд Трамп.

«Гренландия не продается. Гренландия не датская. Гренландия гренландская», - сообщила Фредериксен в интервью Sermitsiaq.

Она выразила надежду на то, что разговоры в Белом доме о покупке острова несерьезны.

В свою очередь накануне в США заявили, что приобретение Гренландии стратегически важно в связи с наличием на ее территории минеральных ресурсов.