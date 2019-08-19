Советы для родителей: как выстроить режим дня первоклассников

В режиме дня первоклассника должен быть дневной сон, о чем обязаны помнить его родители, считают в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека (Роспотребнадзор).

В ведомстве отметили, что рациональная организация режима дня необходима для обеспечения максимально возможного сохранения работоспособности школьников. Ученикам необходимо питаться, ходить на прогулку, в режим дня нужно включать дневной сон для первоклассников или ослабленных учеников 2 и 3-х классов, пишет ТАСС.

«Рекомендуется организовать отдых длительностью не менее 2 часов, желательно основную часть этого времени провести на свежем воздухе», - добавили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, ученики должны заниматься самоподготовкой, общественно-полезным трудом, посещать кружки и участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях.