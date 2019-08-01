Первые два Ил-76 вылетели из Красноярска для тушения лесных пожаров

Первые два Ил-76 вылетели из аэропорта Красноярска для тушения лесных пожаров в регионе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Первые два Ил-76 вылетели для тушения пожаров. Они отправились в Эвенкийский район, который находится на расстоянии 507 километров северо-восточнее Красноярска», - сообщили в российском военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что данные самолеты прибыли из Оренбургской и Ульяновской областей.

По словам замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова, самолеты, задействованные в пожаротушении, должны вписаться в график гражданских рейсов аэропорта Красноярска.

Напомним, Булгаков сегодня назвал способ тушения лесных пожаров в Сибири.

Оперативный штаб по тушению пожаров создан в Красноярском крае по указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу. Оказывать помощь в устранении чрезвычайной ситуации будет специальная авиационная группировка из десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов военно-транспортной авиации ВКС РФ.

Лесные пожары в России в настоящее время полыхают на площади около трех миллионов гектаров. В четырех регионах в связи с этим - в Иркутской области, Красноярском крае, республиках Саха (Якутия) и Бурятия - введен режим ЧС.