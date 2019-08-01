В центре Москвы обнаружили артефакты XVII-XVIII веков

Археологи обнаружили следы литейной мастерской XVII-XVIII веков во время раскопок неподалеку от улицы Сретенка в центре Москвы.

В частности, были обнаружены фрагменты резервуара для воды и различные ремесленные инструменты. Среди них два керамических тигеля - емкости, которые использовали для первичной выплавки металла из руды. Рядом с ними обнаружили части каменной литейной формы, на одной из которых для будущей заготовки вырезаны нательный крест и две пуговицы-гирьки.

«Москва XVII-XVIII веков являлась крупным ремесленным центром, и одним из распространенных видов промыслов было медное литье, о чем и свидетельствуют данные находки», - заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов, добавив, что артефакты прекрасно сохранились.

На данный момент артефакты передали в археологическую мастерскую, где их детально изучат специалисты. После реставрации находку передадут в фонды столичных музеев.

Улица Сретенка была основана на пути из Москвы в Троице-Сергиев монастырь (сейчас - Троице-Сергиева лавра) в XII веке, также она была частью дороги во Владимир, Ростов и другие города северо-востока Руси. Улица ранее имела названия Устретенская и Стретенская в честь основанного здесь еще в конце XIV века Сретенского монастыря. В XVII столетии появилось современное название - Сретенка, и до XVIII века она была главной улицей столицы.

В XVI-XVII веках здесь располагались ряды торговцев и ремесленников. Тут жили ветошники, плотники, литейщики, сусальники и другие мастера. С XVIII века Сретенку с прилегающими к ней переулками заселили и купцы.