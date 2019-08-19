Уровень Амура у Хабаровска приближается к опасной отметке

Река Амур у Хабаровска достигнет опасного уровня в 600 сантиметров уже в ближайшие 24 часа. Об этом предупредили в городском гидрометцентре.

По состоянию на утро, 18 августа, уровень воды в реке составил 588 сантиметров. При этом превышением нормы считается уже 450 сантиметров.

«Рост уровня продолжается, в ближайшие сутки река достигнет отметки в 600 сантиметров, что является отметкой "опасного явления" для города», - цитирует РИА Новости метеорологов.

В настоящий момент в Хабаровском крае объявлен режим ЧС в связи с погодными условиями. Под угрозой находятся около четырех тысяч домов и десяток придомовых территорий.

Ситуацию также усугубил обрушившийся накануне на регион мощный тайфун «Кроса».