Опубликован рейтинг регионов России с самым доступным бензином

Аналитики, основываясь на данные Росстата, выяснили, сколько бензина марки АИ-92 смогут приобрести на свою заработную плату жители различных регионов России.

Согласно результатам исследования, больше всего бензина могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы и Ненецкого автономного округа.

Так, лидеры рейтинга могут позволить себе 2080 литров бензина, москвичи - 1798 литров, а жители замыкающего тройку НАО могут купить 1609 литров, пишет РИА Новости.

В среднем по России значение доступности бензина для населения составило 926 литров. В Санкт-Петербурге, Якутии, Мурманской области, Коми, ХМАО, Магаданской и Сахалинской областях, на Камчатке и Чукотке люди могут приобрести более тысячи литров АИ-92.

Тем временем, Россия заняла 16-ю строчку в рейтинге европейских стран по доступности бензина, опередив Украину и Белоруссию.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон, предполагающий сдерживание стоимости бензина и дизельного топлива.