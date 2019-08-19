В Роспотребназдоре назвали допустимый вес школьного рюкзака с учебниками

В Роспотребназдоре напомнили родителям школьников о существовании нормативов на вес ежедневного комплекта учебников, тетрадок и канцтоваров.

Для первых двух классов начальной школы он не должен превышать полутора килограммов. При этом предполагается, что сам портфель весит не более 700 граммов.

Для школьников третьего и четвертого класса вес учебников и письменных принадлежностей не должен превышать двух килограммов, для учащихся пятых и шестых классов – 2,5 килограммов, для учеников седьмых и восьмых классов советуют носить ранец с книгами весом не более 3,5 килограммов, а для старшей школы максимальный показатель подняли до четырех килограммов.

По рекомендации Роспотребнадзора, старшеклассникам стоит учитывать, что вес самого портфеля не должен превышать килограмма, передает ТАСС.