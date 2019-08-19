В России вступили в силу новые правила перевозки через границу фруктов и овощей

Начиная с 19 августа в России начинают действовать новые правила проверки багажа и ручной клади для физических лиц. Речь идет о ввозе на территорию страны цветов, овощей, фруктов и прочих растительных продуктов.

Так, согласно постановлению правительства РФ, вес провозимых покупок вышеназванной категории не должен превышать пяти килограммов. В противном случае пассажиры должны иметь фитосанитарный сертификат.

Кроме того, без документов разрешается ввозить не более трех букетов по 15 цветков в каждом.

Семена цветов, картофель и саженцы без фитосанитарных сертификатов ввозить запрещено в любых количествах.

Стоит отметить, что таможенники будут осматривать багаж не только тех, кто путешествует самолетом, но и пассажиров кораблей, поездов, автобусов и автомобилей.