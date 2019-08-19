Джуманджи: аллигатор выплыл на оживленную дорогу в Санкт-Петербурге

В американском Санкт-Петербурге во Флориде после сильных дождей на затопленной дороге внезапно выплыл «из ниоткуда» аллигатор.

Автор видео находился в этот момент в автомобиле, остановишемся на светофоре, когда очередные потоки воды «принесли» с собой крокодила.

«Я стоял на светофоре, когда аллигатор заблокировал движение. Он начал двигаться ко мне, чтобы забраться под машину, когда свет стал зеленым», - отметил очевидец Роджер Лайт.

По его словам, он сфотографировал крокодила, но его смартфон делает 3-х секундные ролики, как будто видео. Комментаторы отметили, что теперь в городе стоит ждать акул.