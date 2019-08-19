Пассажирский Boeing чуть не разломился пополам во время посадки
Корпусу самолета был нанесен значительный ущерб.
© Видео: AIRLIVE net, Youtube © Фото: Miguel Soares, Facebook
Пассажирский самолет Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах.
Судно приземлилось в аэропорту города Понта-Делгада, получив значительные повреждения корпуса.
Самолет Delta Airlines следовал из Нью-Йорка. Представители авиакомпании приняли решение отменить обратный рейс, сообщает Airlive.
При этом не уточняется, пострадал ли в результате жесткой посадки кто-нибудь из пассажиров или членов экипажа.