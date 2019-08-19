Задержанный иранский танкер покинул Гибралтар

Иранский танкер Grace1, задержанный в июле британскими военными по подозрению в доставке нефти в Сирию, спустя 46 дней покинул Гибралтар, сообщила GBC News.

«После 46 дней в водах Гибралтара, вызвав международный инцидент с Ираном, Adrian Darya, бывший Grace 1, покидает (территорию)», - говорится в сообщении.

Власти Гибралтара отклонили запрос Соединенных Штатов на задержание иранского танкера, так как судно не нарушило ни местные, ни европейские законы. Позиция Вашингтона была связана с соблюдением американских санкций в отношение Тегерана.

Лондон заподозрил Иран в попытке доставить нефть в Сирию в обход ограничительных мер, но иранские власти заверили, что груз не отправят в САР. В Иране назвали освобождение танкера победой дипломатии и провалом политики Белого дома.

Как заявил замглавы организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами, танкер по запросу владельца судна направится в Средиземное море под иранским флагом и названием Adrian Darya.