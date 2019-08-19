Мумии возрастом около трех тысяч лет обнаружили в Йемене

Археологи обнаружили древнее поселение и мумии возрастом около 3000 лет в окрестностях столицы Йемена, пишет агентство новостей SABA.

По словам министра культуры правительства хуситов Абдуллы Ахмада аль-Кибси, во время археологических раскопок были обнаружены древнее поселение и гробницы, которые были вырезаны в скалах. Там специалисты и нашли мумии эпохи каменного и бронзового веков.

Аль-Кибси отметил, что древнее поселение состояло из домов, построенных из камней в конце бронзового века.