«Выжили»: отколовшийся ледник едва не рухнул на каякеров на Аляске Василиса Морозова Каякеры едва спаслись от внезапно отколовшегося, а затем буквально взорвавшегося ледника на Аляске.

© Видео: Home with the Hoopers, Facebook © Фото: Home with the Hoopers, Facebook