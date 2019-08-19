«Выжили»: отколовшийся ледник едва не рухнул на каякеров на Аляске

На Аляске туристы на каяках стали свидетелями того, как огромный ледник Спенсера раскололся и рухнул в море. Куски льда, полетевшие в каякеров, едва не привели к катастрофе.

По словам Эндрю Хупера, их чуть не накрыла трехметровая волна, поднявшаяся после того, как ледник рухнул, потом всплыл резко и снова ушел под воду. Он отметил, что полетевший в его сторону лед порезал ему руку.

«Мы выжили! И это самое главное! Конечно, промокли. У меня осколочные раны. Куски льда порезали мне руку, очень сильно ударили по ребрам», - сказал он.

На кадрах, которые туристы успели снять во время своего путешествия, видно, как взрывается ледник и падает в воду. Брызги и куски льда резко летят в сторону каякеров, которые быстро стали грести в другую сторону, чтобы оказаться в безопасности.