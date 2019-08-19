В Пентагоне назвали испытанную крылатую ракету вариантом «Томагавка»
Во время испытаний на острове Сан-Николас в Калифорнии ракета преодолела расстояние более 500 км и поразила условную цель.
© Видео: Defense.gov © Фото: defense.gov
Испытанная в США 18 августа крылатая ракета была вариантом ракеты «Томагавк». Об этом сообщил официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер.
«Ракета была вариантом крылатой ракеты "Томагавк"», - рассказал он.
В воскресенье в минобороны США сообщили, что испытали крылатую ракету наземного базирования, ранее запрещенную договором РСМД. Испытательная ракета «вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 километров полета», пишет РИА Новости.
В Пентагоне отметили, что результаты испытаний будут использованы для дальнейшей разработки ракет.
Напомним, договор РСМД, который запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 км, перестал действовать 2 августа по инициативе Соединенных Штатов.