В Пентагоне назвали испытанную крылатую ракету вариантом «Томагавка»

Испытанная в США 18 августа крылатая ракета была вариантом ракеты «Томагавк». Об этом сообщил официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер.

«Ракета была вариантом крылатой ракеты "Томагавк"», - рассказал он.

В воскресенье в минобороны США сообщили, что испытали крылатую ракету наземного базирования, ранее запрещенную договором РСМД. Испытательная ракета «вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 километров полета», пишет РИА Новости.

В Пентагоне отметили, что результаты испытаний будут использованы для дальнейшей разработки ракет.

Напомним, договор РСМД, который запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 км, перестал действовать 2 августа по инициативе Соединенных Штатов.