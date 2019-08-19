«Победа» прокомментировала ЧП с самолетом в Армении
Ранее Комитет гражданской авиации Армении сообщил о том, что пассажирский Boeing, летевший из Москвы, совершил в Гюмри жесткую посадку.
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Авиакомпания «Победа» опровергла информацию о жесткой посадке в Гюмри.
Как рассказали в пресс-службе компании, касание хвостовой пятой произошло при уходе на второй круг.
После полета был проведен осмотр судна. Специалисты обнаружили повреждение хвостовой пяты, которая предназначается для защиты фюзеляжа.
«Таким образом, заявления в СМИ о жесткой посадке не соответствуют действительности», - заключили в «Победе».
Ранее сообщалось, что на борту самолета находилось 173 пассажира. По предварительным данным, никто не пострадал.