Опубликовано полное видео побега израильского наркобарона от СБУ

В интернете опубликовали видеоролик, на котором запечатлен побег владельца виртуальной сети сбыта наркотиков Амоса Дова Сильвера от сотрудников СБУ в киевском аэропорту Борисполь.

На кадрах видно, что один из правоохранителей во время прохождения процедуры досмотра багажа будто подает условный знак, почесав затылок, в этот момент наркодилер медленно пятится назад и беспрепятственно сбегает.

Сотрудники СБУ не сразу «замечают» пропажу: только через время второй правоохранитель спрашивает, куда делся преступник. Однако сотрудники спецслужб не кидаются в погоню, а начинают кому-то звонить.

Гражданина США и Израиля Амоса Дова Сильвера задержали в марте 2019 года, с тех пор он находился под арестом. По данным следствия, он распространял наркотики через интернет. Его должны были экстрадировать в Израиль, что удалось только со второго раза.