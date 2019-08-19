Нетаньяху оправдал свою жену за инцидент с караваем

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его жена Сара никак не хотела проявить неуважение в Украине тем, что не захотела пробовать приветственный каравай в Киеве.

Напомним, супруга израильского лидера не стала пробовать каравай во время визита в Киев, вместо этого бросив хлеб на землю.

Нетаньяху отметил, что его супруга специально подобрала одежду в цветах украинского флага, чтобы выразить свое почтение.

«Я вам скажу, что она специально выбрала одежду национальных цветов Украины. Она вышла из самолета в одежде желто-голубой расцветки. Именно из уважения к Украине», - сказал в своем видеообращении Нетаньяху.

Он иронично предположил, что если бы не инцидент с караваем, то израильские СМИ никак бы не отреагировали на визит, который Нетаньяху считает «историческим».

«Если это требуется, чтобы обратили внимание на визит, который приносит договор о зоне свободной торговли, о представительстве Украины в Иерусалиме, другие важные достижения, пускай будет так», - заключил Нетаньяху.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского также отметили, что не считают поступок Сары Нетаньяху проявлением неуважения к Незалежной.