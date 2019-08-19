Борт авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в Гюмри

Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту Ширак в городе Гюмри на севере Армении. По данным пресс-службы Комитета гражданской авиации Армении, во время посадки самолет задел задней частью взлетно-посадочную полосу, из-за чего получил повреждения в хвостовой части.

«Для выяснения обстоятельств инцидента будет создана комиссия. Дальнейший полет будет осуществлен резервным самолетом авиакомпании "Победа"», - цитирует ведомство «Интерфакс».

Отмечается, что инцидент произошел в 20.04 по московскому времени. На борту находилось 173 пассажира. По предварительным данным, никто не пострадал.