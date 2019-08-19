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В России могут начать штрафовать за курение в рабочее время

Павел Ремнев
22:38 19.08.2019
В Минтруде пояснили, что ограничивать права или устанавливать преимущества, не связанные с деловыми качествами работников, недопустимо. То есть курение не может рассматриваться как фактор, определяющий систему заработной платы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Минздрав выступил с инициативой штрафовать курильщиков за каждый поход в курилку в рабочее время. Такое предложение поддержали далеко не все.

Нужно ли штрафовать сотрудников, которые в рабочее время уходят на перекур? Например, руководитель сети кофеен такую возможность точно рассмотрит. Мало того, что работа простаивает, так еще и нюх у бариста портится.

«Я за то, чтобы у них была личная мотивация бросить курить. У них есть огромное количество возможностей для роста профессионального - поездка на плантации, например. Но это практически невозможно, если ты куришь», - считает владелица сети кофеен Анна Цфасман.

Инициативу Минздрава обсуждают в курилках по всей стране. Предложение штрафовать работников за перекуры ведомство и финансовой статистикой подкрепило. Если 15 сотрудников с зарплатой в 30 тысяч рублей тратят на курение по 20 минут в день, компания за месяц теряет 150 тысяч. А ведь многие выходят покурить и чаще. Получается, что за рабочий день человек проводит в курилке больше часа.

Многие ходят на перекуры по привычке - чтобы хоть ненадолго сменить обстановку. Для таких в ведомстве предлагают ставить спортивные площадки с тренажерами. Подойдут и самые простые - перекладина и брусья. И это даже получше будет - и обстановку можно сменить, и вид деятельности.

Курильщиков в России стало меньше - на 21% сократилось их число за последние пять лет.

«Курение занимает важную роль, потому что это одна из самых опасных устранимых причин, и вот то, что они сформулировали в адрес работодателей как рекомендательные меры, это вполне разумные меры», - уверен первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко.

А вот один из самых известных и заядлых курильщиков артист Михаил Боярский считает - Минздрав в своих рекомендациях не учел главного. Рублем можно не только наказывать, но и поощрять.

«Скорее всего это никогда не поможет никому, скорее поощрение будет наиболее продуктивным методом борьбы с курением. Если люди не будут курить, и будет поощрять их работодатель, то это может принести свои плоды. Но поскольку борьба с курением - это чистый бизнес, и никакого отношения к здоровью людей это не имеет, то я против этого обеими руками. Табак - это бизнес и борьба с табаком, с курением, тоже бизнес», - считает Боярский.

В обществе защиты прав курильщиков новые рекомендации ожидаемо назвали дискриминацией.

«Мне кажется, в том, что предлагает Минздрав, есть, пожалуй, одна только здравая мысль, это начать конкретную работу в конкретных рабочих коллективах. Только это, сама идея. Но начать с помощью ограничений… Мне кажется, Минздрав просто забыл, что кроме скальпеля есть много других приборов», - убежден исполнительный директор общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов.

В Минтруде дополнили, что ограничивать права или устанавливать преимущества, не связанные с деловыми качествами работников, недопустимо. То есть курение не может рассматриваться как фактор, определяющий систему заработной платы.

Но решать, вводить штрафы за перекуры или нет, будет не Минздрав. В данном случае он даже не предупреждает - только рекомендует. А вот принимать эти рекомендации или нет - решать руководителям компаний.          

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