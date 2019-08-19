В Узбекистане завели новые дела против Гульнары Каримовой

Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила несколько новых уголовные дел против дочери первого президента страны Гульнары Каримовой, которая уже находится в заключении.

«Возбуждены уголовные дела в отношении Г.Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладения путем вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах», - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Как объясняется далее, следствие установило, что Гульнара Каримова, будучи в сговоре с другими лицами, купила по заниженной стоимости пакеты акций АО «Кувасайцемент» и «Бекабадцемент», принадлежащие государству. После этого дочь Ислама Каримова продала данные пакеты акций иностранным предпринимателям и оказывала дальнейшее покровительство их незаконной деятельности, причинившей ущерб интересам Узбекистана в особо крупном размере.

Ранее Гульнара Каримова уже обвинялась в причастности к вымогательствам и хищениям. В 2015 году она была приговорена к пяти годам лишения свободы и признана виновной в содействии преступной группировке. Через два года ей вынесли новые приговор, еще на десять лет лишения свободы. Однако суд смягчил наказание, ограничив свободу женщины на пять лет, с разрешением отбывать срок дома. В марте 2019 года Каримова вновь была переведена в колонию, так как нарушила условия отбывания наказания.